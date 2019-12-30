里斯本機場員工上周末發起3天罷工，發起罷工的民航員工全國聯盟（SINTAC）指19個歐洲航班因罷工被取消，7個航班轉往葡國南部機場。機場官網顯示逾26個航班被取消，但機場當局拒絕提供具體數字。勞資雙方準備1月再談判。

(工商 )