葡萄牙里斯本機場上周末罷工 20:122019/12/30 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 里斯本機場員工上周末發起3天罷工，發起罷工的民航員工全國聯盟（SINTAC）指19個歐洲航班因罷工被取消，7個航班轉往葡國南部機場。機場官網顯示逾26個航班被取消，但機場當局拒絕提供具體數字。勞資雙方準備1月再談判。 (工商 ) #機場 #罷工 #航班 #取消 #員工 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應逐筆交易 6種下單方式明年3月23日上路！ 17:462019/12/26 財經 向漢莎航空爭權益 空服員年末恐再罷工 13:352019/12/27 國際 廣州白雲機場客流量 今年可望超越香港 17:462019/12/28 財經 不怕死亡威脅 荷議員再辦穆罕默德諷刺漫畫比賽 14:442019/12/29 國際 26萬人連署取消跨年煙火 雪梨市政府：照常施放 14:172019/12/29 國際 德國之翼本周一到周三 按計劃罷工 21:562019/12/29 財經 大興機場通航 創諸多世界之最 04:102019/12/30 焦點新聞 員工福利信託 崛起 04:102019/12/30 證券．權證 未來可搭上勞退自選平台方案 八成上市櫃待開發 市場潛力大 04:102019/12/30 證券．權證 法政府與工會隔空互罵 交通停擺僵局沒解決 12:192019/12/30 國際 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 華為成5G巨頭是意外！ 任正非驚爆想投入這行業 - 財經 鴻海布局又變動？ 美作家：威州投資案恐變多餘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。