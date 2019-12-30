肯定保全人員對治安的貢獻，台中市政府首創全國將12月30日訂為「台中保全日」，連5年舉行表揚暨慶祝活動，今年更擴大納入常協助警方的社區物業管理人員，並表揚協勤有功人員，台中市長盧秀燕也盛讚其是跟警察一樣重要的「城市守護者」，共同維護市民生命及財產安全。

「台中市保全日」慶祝表揚活動，是台灣第一個為保全人員量身打造專屬節日的城市，希望藉此提升保全人員榮譽感及保全業形象，逐步建立市府與保全間密切的夥伴關係。

30日表揚大會於好運來洲際宴展中心舉行，盧秀燕在警察局長楊源明的陪同下出席，包括市議員沈佑蓮、江肇國、陳政顯也到場共襄盛舉。

為表揚協勤有功的保全和大樓管理員，現場還有星光大道進場儀式及協助維護治安有功保全人員頒獎等慶祝表揚活動，保全公會指出今年協助維護治安有功的保全人員18名及社區物業人員13名，協助偵破銀行強盜、詐欺集團、販賣（施用）毒品及竊盜等刑事案件及協助攔阻民眾遭詐騙等具體優良事蹟，其中民眾最關心的詐騙與毒品案件，今年就有3件案例是因社區保全人員機警通報警方，才得以破獲詐騙集團機房及多人施用毒品案。

(中時 )