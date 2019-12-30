警方在張姓男子身上起獲的犯案證物。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

張姓男子打劫彩券行被監視器錄下的畫面。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

台南市歸仁區一家彩券行，30日清晨被持剪刀的張姓男子，洗劫彩券及現金合計5萬多元。警方調閱路口監視畫面，發現張男躲在永康區一家賓館後，順利將他逮捕到案。逃逸期間，張男曾狂刮136張刮刮樂，但累積彩金卻只有1萬多元，讓他大嘆「手氣真背」。

53歲的張男不僅居無定所，也沒有工作。今天上午將近7點左右，他持剪刀闖進歸仁區某彩券行，先喝令女店員躲進廁所內，再搜刮櫃台的現金3萬9700元，還搶走516張各式彩券，隨後騎女店員的機車逃逸。

歸仁警分局接獲店家報案後，立即成立專案小組展開偵辦，經調閱沿路監視器畫面，發現他疑似躲藏在永康區某賓館，前往現場附近埋伏，直到張男騎機車返回，員警將他逮捕到案，並在對方身上起出贓款2萬9500元，以及380張還沒有刮的刮刮樂。

警訊中，張男坦承犯行不諱，還供稱因缺錢花用才會犯案。他還說，犯案後在賓館躲藏期間曾狂刮136張刮刮樂，但最高彩金僅1500元，累計只能兌換1萬多元。偵訊後，全案除依強罪嫌移送台南地檢署偵辦外，員警還將擴大清查張男是否另涉他案。

(中時 )