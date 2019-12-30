陸美達成首階段貿易協議，但雙方在科技產業競爭卻沒有停下腳步，尤其以大陸電信設備巨頭華為的5G發展迅速，並成為5G技術領導者，川普政府也不斷打壓華為在國際市場空間。不過，美國在5G技術發展卻面臨大問題，美國聯邦通訊委員會（FCC）指出，美國通訊業缺乏適合人才，將成為競爭最大障礙。

據美媒《Politico》報導，FCC成員Brendan Carr拿出行業數據，指出若要讓5G網路覆蓋全美，依靠目前2.7萬名技術工人恐無法達成目標，需要再多訓練出2萬名技術勞工，才有辦法應付5G設備安裝業務。這些業務包括鋪設光纖、攀爬行動通信基地台等，可能需要多達10萬名人才才有辦法達成，根據美電信業者建議，美國到2026年需要建立80萬個5G小型基地台，才能達到5G覆蓋全美的目標。

美國無線基礎設施協會主席Jonathan Adelstein表示，美國應該趕快加強人才訓練，這些技術勞工不可能短期間就能出現，這是美國要贏得5G技術競爭的最大障礙。目前大陸已經在11月啟動5G商用服務，預計在年底開通13萬座基地台，Jonathan Adelstein認為，大陸能更快、更多也更便宜調動這些技術人才，若北京當局將建設5G網路列為國家優先事項，大陸5G就能迅速擴大建設腳步。

對此，美國勞工部目前也推出「電信行業註冊學徒計劃」方案，培養美國的5G技術勞工，以免落後大陸腳步太多。

(中時電子報)