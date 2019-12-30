韓國女團（G）I-DLE。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府創全國之先，今年將耶誕跨年系列活動拉長1個月，12月1日起針對不同族群、每周末在不同場地舉辦大型活動，在YouTube及其他影音平台點閱流量超過50萬，透過轉播及網路直播，讓世界各國認識台南，為台南進行最佳國際行銷，旅宿業者表示，近期韓國旅客確實增加了，預估後續效益更明顯，粗估12月逾20萬人潮瘋台南，保守估計將為台南帶來3億商機。

台南市長黃偉哲深諳媒體、閱聽眾喜好，展現「點子王」高度創意，「接地氣」推出一系列活動，滿足溪北、溪南民眾及不同族群需求。打破傳統單一大型跨年晚會的型態，活動自12月1日起跑，不和別縣市搶跨年卡司，成功邀請炎亞綸、高爾宣OSN、畢書盡等超級A咖明星，還將觸角伸向國際，邀請荷蘭美聲冠軍Martin Hurkens(馬丁賀肯斯)、韓國天團（G）I-DLE、ASTRO等國際巨星來台，成功創造話題。

透過偶像藝人遍及世界各國的粉絲，也將台南成功行銷國際。市府表示，僅以12月21日耶誕演唱會8萬、12月28日10萬人潮，加上12月日跨年夜預估2萬人潮計算，整個12月超過20萬人潮瘋台南，保守估計將為台南帶來3億商機。

旅遊業者表示，近來明顯感受韓國旅客增加，而這只是剛開始，隨著網路傳播，預估後續效益將擴散。業者們感謝黃偉哲市長能藉由偶像藝人的影響力，成功擴展韓國旅遊市場，也期待市府辦理大型活動兼顧國際化與在地化，將台南推向國際、為地方帶來商機。

(中時 )