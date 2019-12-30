台南市縣市合併升格以來，9年來首次在市中心舉辦跨年晚會，預計湧入2萬群眾參加，警方維護活動秩序，宣布動員268名警力，除了周邊道路交通疏導，也維護現場安全，將在現場查緝「毒品」、「爆裂物」等違禁品。

臺南市跨年晚會選在中西區美術二館前廣場及周邊道路舉行，內容採「晚會、市集、街頭藝人、親子活動、友愛夜趴」多元樣態，預計吸引超過2萬人潮。

警方強調在活動期間會統合特殊任務編組警力、刑大科偵隊、刑事鑑識中心及第二警分局共 268 人，加強會場安檢與維安，並擴大周邊交通管制。讓活動安全滴水不露。

警方表示，維安措施包括嚴禁空拍機在會場飛行拍攝，避免民眾因為操作不當，造成空拍機墜落，或有心人士利用空拍機實施攻擊，刑警大隊會出動干擾槍，反制遙控無人機，以確保空中安全防護。

警方提醒，晚會擴大周邊交通管制，請民眾多搭乘免費接駁公車，避免塞車。

(中時 )