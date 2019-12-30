年輕人的行為有時候很白目，新北市淡水區某大學一名男生，因為不滿同校的女友剛分手，就結交新歡，竟然針對前女友，以「表哥」身分到處放話說，「這女人我睡過」，致使女生不堪遭辱，由新任男友出面糾眾將這名白目前男友打得鼻青眼腫，頭腫得像豬頭。

據了解，被打的男大生因為不滿前女友與他分手後，馬上又結交新男友，覺得很沒有面子，所以決定展開報復行動，故意到前女友的「新歡」朋友圈，逢人就說「我睡過這女人」、「這女人跟我睡過」等等之類的話。

這些話傳到前女友耳中甚覺難堪，告訴了現在的男友，憤恨不平的新男友為了保護女友，約了放話的男大生出來談判，情敵相見分外眼紅，雙方20餘人話不投機半句多，就爆發肢體衝突，女子的前男友勢單力薄，被新男友這邊的10多人打得頭破血流，還有輕微腦震盪，幸好警方及時趕到，制止衝突擴大，並將受傷的男大生送醫保住一命。

(中時電子報)