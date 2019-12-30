基隆慈濟靜思堂27、28、29日舉行六個場次的2019年歲末祝福感恩會，共有近四千位來自基隆及新北的鄉親前來參加，除了解全球慈濟人年度慈善足跡、接受來自靜思精舍的祝福，一同祈願新的一年平安、吉祥。

環保志工鄭驊琪，身體經歷了兩次中風，雖然行動不方便，還是歡喜出門做環保，更發願要做到人生最後一口氣。她與兒子相依為命，但在2014年12月因為第二次中風入院治療，這次中風也造成右手、右腳癱瘓的後遺症，隔年1月出院時，因為經濟困難，經由衛福部基隆醫院社工轉介給慈濟，志工也因此走入母子倆的生活當中，除了在經濟上給予幫助，也補助孩子學費，讓孩子安心就學。

鄭驊琪在家時都收看大愛電視台，也從中了解慈濟人做環保的意義，2016年當她身體好轉能走出家門時，除了每週二、週四上午到衛福部基隆醫院進行復健外，其餘五天都做環保。

有人問過她，一個行動不便的人，是如何做資源回收呢？她騎著身心障礙者專用的電動車，在車上掛上大袋子和籃子，沿路看到可回收的瓶罐就用長鐵夾夾起來放，車子無法到達的地方就下車，手持助行器緩緩移動，再輔以鐵夾夾起回收物，每天早上6點就出門，如遇強風大雨才暫停外出，她說：「因為長期受慈濟幫助，我也想要幫助他人，就把做環保當成復健，更為愛護地球盡一點力量。」

慈濟基金會表示，2019年慈濟歲末祝福感恩會的主題是「誠正信實為大地 慈悲喜捨為和風-內修誠正信實，去除心地雜草，守護天地眾生，外行慈悲喜捨，讓人如沐春風，啟發善念善行。」誠摯邀約鄉親前往鄰近慈濟會所參與歲末祝福感恩會，人人匯聚善念，祈求人心淨化，社會祥和，天下無災。

(中時 )