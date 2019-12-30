美國總統川普因通烏醜聞面臨彈劾危機之際，美媒周日（29日）再爆出其私人律師朱利安尼曾與委內瑞拉總統馬杜洛通電話，試圖說服他，揭示朱利安尼在華府外交政策中佔一席位。

《華盛頓郵報》引述知情人士報導，朱利安尼與共和黨前眾議員塞申斯（Pete Sessions）曾參與華府與馬杜羅的通話，試圖要求他下放權力、開放委內瑞拉市場。塞申斯發言人確認通電確有其事，但補充指，該次通話是塞申斯早前訪委內瑞拉與馬杜羅會面後的跟進。

但《華郵》引述一名前高級行政官員指，白宮官員當時並不知道朱利安尼參與通話的原因。有關通話發生於去年底，其時委內瑞拉政局動盪，華府正對其加強施壓。消息指，朱利安尼曾接觸當時的國家安全顧問波頓，商討將馬杜羅削權的計劃，但遭後者拒絕。據指，朱利安尼有意為川普與馬杜羅建立後門式溝通管道。

朱利安尼被外界指控多次干政，更涉嫌代表川普處理要求烏克蘭調查前副總統拜登父子的事宜。他現時據報正受聯邦調查。

(中時 )