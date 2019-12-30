指甲側邊總有小肉刺、下緣常翹起一條條小皮……，會不會是身體哪裡出問題？

冬天是皮膚問題的好發季節，手部太乾，指甲下緣與側邊皮膚，也就是甲皺襞（nail fold）的地方很容易就出現脫皮或長出小肉刺，許多人總是忍不住去撕、去摳這些翹起的小皮或肉刺，但往往愈摳愈嚴重，甚至拉扯到流血，造成傷口。

台北長庚紀念醫院皮膚科主治醫師莊雅慧表示，甲皺襞脫皮與肉刺的產生是指甲周圍皮膚角質組織的代謝，通常是乾燥和外傷造成的，而冬天氣候乾冷，甲皺襞脫皮的現象則會更明顯。但是從中醫的觀點來看，甲皺襞隱藏的祕密可能比你想像的多。

指緣問題與末梢循環息息相關:

指甲及甲皺襞的狀態能反應出人體末梢循環的狀況。（圖片來源：pixabay）

中醫師羅明宇表示，指甲及甲皺襞的狀態能反應出人體末梢循環的狀況，因此，手指健康與否和身體的氣血循環息息相關。

羅明宇指出，氣血虛、虛熱、血瘀型體質的人末梢循環較差，當手指無法從血液獲得足夠養分，甲緣便容易脫皮。除了注意脫皮狀況，一般人平時也可以透過甲皺襞的顏色來觀察自己的健康狀態。

甲皺襞顏色泛白︰氣血虛

氣血較虛的人末梢血液回流不好，導致指甲與甲皺襞顏色泛白，伴隨的症狀像是容易疲倦、抵抗力差、臉色唇色蒼白等。常見於貧血、低血壓、心臟病、消化機能差的病人。

甲皺襞顏色泛紅︰虛熱

這些人氣血較虛，卻因生理期、更年期、熬夜、感冒等因素導致身體出現熱象。虛熱體質的人容易睡不好、疲倦、口乾舌燥、夏天怕熱、冬天怕冷，且因長期自律神經失調、交感神經興奮導致手腳心熱。

羅明宇與莊雅慧也提醒，甲皺襞顏色泛紅要特別注意是否有結締組織疾病，例如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、皮肌炎等，都會造成末梢血管擴張，使甲皺襞看起來紅紅的。

甲皺襞顏色暗沉︰血瘀

血瘀型的人甲皺襞顏色暗沉，全身其他症狀可見臉色暗沉、舌頭帶紫、唇色黑、皮膚粗糙等，常見於高血壓、動脈粥狀硬化、冠心病、肺心病、肝腎疾患、腫瘤等疾病的人。

讓指緣皮膚光滑服貼的三方法:

千萬不要拉扯傷口，而是要小心將皮或肉刺剪掉，再做進一步的保養。（圖片來源：pixabay）

當指緣周圍開始脫皮或出現小肉刺時，美甲師林郁婷提醒，千萬不要拉扯傷口，而是要小心將皮或肉刺剪掉，再做進一步的保養。

1.用好油按摩手指 美甲師林思璞建議，平日可以塗抹凡士林或嬰兒油進行保養，若想達到更好的滋潤效果，可以用指緣油，或到生機店購買冷壓榨取的種籽油，像是葡萄籽油、甜杏仁油、荷荷芭油等分子較細的油脂護手，這些油脂不僅容易吸收，更能有效鎖水。

按摩的手法很簡單，只要在指緣附近滴一兩滴油，並用指腹輕輕按摩每根手指，讓油脂充分被肌膚吸收即可。

2.戴上手套，避免反覆碰水 除了保養，林郁婷認為，手太乾的人不應太頻繁使用含皂鹼的清潔劑洗手，有時候可以改用酒精消毒液殺菌。

若脫皮的狀況嚴重，建議戴上棉質手套做事，如果工作無法避免碰水，可以先戴上一層棉質手套避免悶濕，再戴上防水的塑膠手套。

3.注意傷口護理 如果角質脫落的地方已有小傷口，且出現輕微發炎，莊雅慧建議可擦含抗生素的藥膏消炎。

若傷口已經嚴重到紅、腫、熱、痛、化膿，可能就是急性甲溝炎，必須就醫尋求專業協助。莊雅慧特別提醒，甲溝炎若不治療，嚴重的話甚至可能導致蜂窩性組織炎。

讓指緣皮膚光滑服貼的三方法:

1.氣血虛多吃紅色與黑色食物 就中醫的觀點而言，腎主氣、脾統血、肝藏血，所以要補氣血則必須補腎氣、健脾胃、養肝血。

氣血較虛的人可多吃紅色或黑色食物，如枸杞、紅棗、龍眼、首烏、黑芝麻、黑豆等，此外，也要增加蛋白質，如奶、蛋、豆、魚、肉類的攝取。

2.體質虛熱適合吃潤燥生津食材 體質虛熱的人不能吃太苦寒與太燥烈的食物，應多吃潤燥生津、退虛熱的食材，像是蓮藕、荸薺、黑白木耳、百合等。體質虛熱的人也屬氣血較虛的族群，要多補充優質蛋白質，如瘦肉、雞肉、魚湯等。

3.血瘀型多吃活血化瘀食材 血瘀型患者平常可多吃活血化瘀、降血壓、降血脂的食材，如葡萄、鳳梨、檸檬、葡萄柚、番茄、橄欖、山藥、山楂、芹菜、韭菜、洋蔥、蔥、薑、蒜等。

遵循以上三個指緣護理的方法，再依照體質進行調養，你的指尖也能展現健康明亮的風采。

(中時電子報)