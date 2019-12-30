教育部首設「赴陸教育交流活動登錄平台」，各級學校若以校方名義，組團大陸進行教育交流，都必須事前登錄平台提前報備，台大學生近日也紛紛收到校方通知，前往大陸參與交流活動前，需依規定事前回報。

民進黨政府力拚31日跨年夜三讀通過《反滲透法》，此前教育部便行文各級學校，要求自12月1日開始，國內各級學校若以學校名義，組團大陸進行教育交流，都需事前登錄「赴陸教育交流活動登錄平台」提前報備；活動完成返台1個月內，則「事後登錄」回報活動概況。

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋近日痛批教育部，《反滲透法》還沒通過，學校交流得先跟教育部報備，民進黨政府如此手段，等同是進行「綠色恐怖」戒嚴，教育部對此隨後也急忙澄清，強調建置通報平台，完全無涉目前政黨協商《反滲透法》內容。

台大有學生指出，近日收到學校寄來E-mail，通知教育部已施行這項規定，要求台大學生未來如赴大陸參加任何形式的交流活動，至少得在日前45天前，提報檢核表給所屬系辦；活動完成後，必須在返台15日內，向系辦回報活動概況；如有發生行程變更的情況，應於事實發生2天內回報。

(旺報 )