聖誕節收過最難忘的禮物是什麼？對美國德州的一家人而言，答案可能是1個「放大鏡」。1名好奇心旺盛的12歲男童聖誕節收到放大鏡後，決定嘗試用放大鏡點火燒東西，結果實驗成功，他也一把火燒焦了自家庭院草皮。男童母親只能苦笑︰「至少這個聖誕節很難忘！」

德州1名媽媽帕森（Nissa-Lynn Parson）在臉書貼文表示，她12歲的兒子凱登（Cayden）在聖誕節收到1個放大鏡。充滿實驗精神的凱登想要試驗放大鏡是否真的可以點燃物品，在聖誕節當日在家門前，以舊報紙進行實驗。結果，他與2個兄弟不慎把點燃的報紙掉落在庭院草皮上，火勢旋即快速蔓延。

柏森表示，兒子當時跑進家門大喊：「院子著火了，聖誕燈都被燒熔掉了！」她與丈夫隨即出門查看，只見院子地面已一片焦黑、不斷冒出濃煙。柏森一家連忙潑水救火，被驚動的鄰居們則穿著睡衣在旁邊圍觀，場面令人哭笑不得。

所幸火勢並未波及住宅，也無人受傷。柏森28日受訪時指出，「春天來臨後，兒子們絕對有很多庭院善後工作要做。」罪魁禍首凱登似乎也學到教訓，說︰「我不該再亂點火了。」

(中時 )