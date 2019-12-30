點點變現金、換好禮，點數經濟正熱門，卡友更是積極消費集點，但2019年將結束，許多消費者累積的點數也將蒸發，7-ELEVEN的OPEN POINT提醒消費者快兌換。

點數公司目前多設有最短1年、最長2年的使用期限，要看卡友獲得點數的時間點。舉例來說，若卡友不管是去年初、去年底拿到的點數 ，將於今年底到期，約有1～2年可以使用，今年底到期的點數，是去年入帳所累積點數，消費者要在期限前快兌換。

以7-ELEVEN的OPEN POINT會員當年度獲贈之點數，可使用至次年12月31日，而累計至11月底，上有約120億點的OPEN POINT即期點數，約新台幣7,600萬元。

7-ELEVEN表示，為刺激OPEN POINT會員兌換即將到期的點數，搭配年終兌換與聖誕節慶送禮提案，即日起至12月31日止，以創造品牌3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education）的經營理念，推出3大OPEN POINT點數活用攻略，分別推出「創意遊戲抽獎活動」、「高CP值商品兌換」、「愛心捐點做公益」。

OPEN POINT年底點數活用攻略之一的「創意遊戲抽獎活動」，自11月中旬起以聖誕禮物的概念規劃兩波年底虛擬遊戲場活動。

第一波以與愛．Sharing聖誕節點燈活動一同歡慶，讓會員可以每天到OPEN POINT APP中的點數遊樂場裡搖1次禮物；第二波舉辦「銀色聖誕拉霸趣」，依遊戲規則參加便有機會抽重「任天堂Switch主機+健身環大冒險」、「洛杉磯雙人來回機票」、「iPhone11 max pro」、GOOGLE PIXEL4熱門手機等最大獎，兩大年終最大虛擬遊戲場活動吸引超過200萬人次參與，預計活動至12月30日止將再送出200萬個獎項。

OPEN POINT年底點數活用攻略之二的「高CP值商品兌換」，於近期推出衛生紙串每日限量免費兌換、超人氣鮮食太和殿麻辣雞片拌麵、三起司義大利麵OPEN POINT點數加價購，另外還有多項指定冷藏飲品使用點數享買一送一等，高CP值的點數兌換推薦。

OPEN POINT年底點數活用攻略之三的「愛心捐點做公益」，跳脫點數既有的運用模式，讓愛心一「點」也不浪費。自今年11月底起，OPEN POINT APP首度新增「愛心捐點做公益」，讓民眾更能靈活運用剩餘點數，不論1點還是3萬點都可以捐出來做公益。

觀察即期點數兌換商品困難，7-ELEVEN公益品牌把愛找回來更與OPEN POINT APP串聯，自11月底新推出的「點數愛心捐贈」服務，只要1點就能捐贈做公益，服務上線不到一個月便吸引OPEN POINT會員關注，募得超過6,700萬點OPEN POINT點數，所有點數將贈與一粒麥子社福基金會並轉換成各式民生必需物資，用一「點」愛心就能幫助花東地區弱勢長輩與祖孫家庭，一起好好吃飯。

而7-ELEVEN在12月更針對民眾兌點的划算方式，推出三大鼓勵方案。

鼓勵方案一、虛擬遊戲場

突破一成不變的點數兌換方式，增加趣味性。用小小的點數就能參加遊戲，就有機會博得高價值的獎項，2019年11月中旬起以搭配聖誕送禮節慶氛圍與年底點數兌換提，推出兩波年底虛擬遊戲場活動。第一波以與愛．Sharing聖誕節點燈活動一同歡慶，讓會員可以每天到OPEN POINT APP中的點數遊樂場裡搖1次禮物；第二波舉辦「銀色聖誕拉霸趣」，依遊戲規則參加便有機會抽重「任天堂Switch主機+健身環大冒險」、「洛杉磯雙人來回機票」、「iPhone11 max pro」、GOOGLE PIXEL4熱門手機等最大獎，目前兩大年終最大虛擬遊戲場活動吸引超過200萬人次參與，預計活動至12月30日止將再送出200萬個獎項。

鼓勵方案二、兌換免費與超值商品

緊接著即日起至12月推出衛生紙串每日限量免費兌換、超人氣鮮食太和殿麻辣雞片拌麵、三起司義大利麵OPEN POINT點數加價購，另外還有多項指定冷藏飲品使用點數享買一送一等，高CP值的點數兌換推薦。

鼓勵方案三、點數平台互換紅利點數

OPEN POINT點數不僅限於7-ELEVEN使用，可跨足航空、銀行(12家：玉山、國泰、台新、上海商銀、聯邦、第一、富邦、華南、元大、中信、花旗、合作金庫)、百貨(2家：統一時代百貨、夢時代百貨)、外通路(6家：Hami Point、樂天市場超級點數、速邁樂會員點數、PChome線上購物P幣、高鐵TGo點數(僅OPEN POINT點數兌換成TGo點數))等，共計22個合作夥伴，不論想要換機票、換百貨折價券、換高鐵票、換網購購物金，或是7-ELEVEN購物金皆可。

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