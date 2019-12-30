首屆「馬來西亞銀髮健康照護展(AGExpo)」將於明（2020)年4月16日至19日於吉隆坡會展中心(KLCC)盛大舉行，該展由中華民國外貿協會與馬來西亞C.I.S展覽公司共同主辦，並聚焦四大主題包括「醫療與復健輔具」、「居家生活與服務」、「健康保健補充品」及「身後禮儀規劃」，預計將有來自台、馬等70家廠商參展，使用逾100個攤位。

貿協強調，針對馬來西亞與東協國家銀髮族及其家屬、安養機構及照護人員所量身打造的國際展覽。而根據馬來西亞國家統計局統計，該國3,230萬人口中，多達9.6%（310萬人）為60歲以上的樂齡人士。2020年，60歲以上的人口將達到350萬人，並在2040年達到630萬人，約占總人口20%。

目前社會高齡化是馬來西亞民間及政府刻不容緩的議題，人口老化將改變既有的產品及服務型態，對於高齡學習、醫療、健康照護、行動輔具、居家服務等的需求將更趨迫切，也將帶動相關產品轉型，刺激東協銀髮商機。

AGExpo初試啼聲，即獲熱烈迴響，預計將有來自臺灣及馬來西亞等70家廠商參展，使用逾100個攤位，完整呈現高齡人口所需之醫療輔具、保健產品與照護方案。目前已報名的台灣廠商包含發展雲端醫療科技的智齡科技、行動與居家輔具的益百利及營養補充品的大禾生物科技等廠商。

而馬來西亞大廠則包含東南亞知名Guardian藥局、銀髮健身房Turtle Gym及高齡者清潔器具的Agrow Corporation Sdn Bhd等當地業者。由於該展也獲得亞洲銀髮產業相關業者高度注目，成為台灣業者快速進入馬來西亞樂齡市場的拓銷平台。

(工商 )