全球股市在12月23日當週接續前一週樂觀的情緒，不但美國道瓊與費半指數接連創下歷史新高，就連新興市場ETF也創下2016年單週淨流入最高的紀錄。影響所及，即使進入耶誕假期，但外資在亞洲股市還是買超居多，其中外資對大陸A股則是連續第29個交易日買超，印度股市則是買超3.32億美元，台股也流入3.24億美元，韓股則是流入0.15億美元。

另外，由於2020年1月大陸將面臨稅收大月，再加上首季往往是信貸集中投放的高峰，而部分地方專項債提前下達也意味較大的資金需求量下，市場預期人行在農曆春節前將提高寬鬆力度，全年有機會下調市場7天期逆回購操作利率10個基本點、MLF利率10到15個基本點並下調存準率1％。此一心理預期也帶動大陸A股的樂觀預期，使得大陸股市全年買超金額逼近500億美元，上證指數也再次站上3,000點。

隨著中、美朝向第一階段協議邁進，加上豐沛的流動性支撐，影響所及，全球半導體的庫存需求也開始提升。由於半導體廣泛使用於手機、NB、汽車等設備，可視為全球科技產業的關鍵領先指標；觀察最新北美晶片年增長創2018年5月以來新高，且9月南韓晶片庫較上月繼續下滑16％，創2017年6月以來最大降幅，均顯示全球半導體在5G、物聯網等題材加持下需求加溫，有利台、韓主要晶片供應方等出口型經濟體，並惠及整體亞洲供應鏈。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，今年以來全球超過40國的央行都在降息，再加上中、美兩國初步達成第一階段貿易協議，所以市場氣氛轉向樂觀；2020年台股與美股是否繼續看好，要看費半指數的基本面與5G題材是否堅實而定；目前可以樂觀預期到2020年第一季，股票市場還是相對樂觀。

摩根全球固定收益、貨幣暨大宗商品團隊投資漲Robert Michele表示，今年以來美國聯準會(Fed)一連降息三碼，有效激勵房屋市場以及民間消費的表現，同時支撐了信貸的擴張；另一方面，受惠美國聯準會(Fed)的動作，新興市場國家央行貨幣政策運用空間大增，加上財政政策的助拳，新興市場製造業採購經理人指數已經見到止穩回升跡象，團隊正面看待風險性債券表現、預估美國十年期公債殖利率將落於1.5～2.0％區間。

林雅慧指出，亞洲各國央行貨幣政策的空間比歐美各要來得充裕，再加上5G供應鏈多座落於亞洲各國，且亞洲股市又有高殖利率的題材，只要全球資金相對寬鬆、且貿易變數持續下滑，亞洲股市預期可持續吸引資金流入。

(工商 )