2019年全球股債齊揚，投資人整體財富大幅增值。邁向新年度，金融市場能否延續好光景？投資人的期待又是什麼？第一金投信「2020投資關鍵字」票選活動顯示，「震」字拔得頭籌，反映中美貿易、全球經濟走勢等不確定變數仍多，讓市場機會與挑戰並存。

第一金投信近日舉行「2020年投資市場關鍵字大選」，以「震」、「溫」、「憂」、「飆」、「回」5個關鍵字，涵蓋市場整體面向供投資人選擇，結果有30.2％受訪者選擇「震」作為代表，其次是「溫」25％、「憂」19.1％、「飆」15.6％、「回」10％。

在2020年看好的市場中（複選），「新興市場」支持率高達40％，第二是「大陸」30.9％，而今年股市迭創新高的「美國」，看好的比率有26.9％。整體而言，「全球」看好度為29.6％，「都不看好」只有14.3％。

至於投資人偏好的資產（複選），「多元資產」衝第一，支持率47.2％，其次是「高收益債」30.8％、「公債或投資級債」25.6％、「股票」21.5％，「持有現金」只有19.6％。

第一金投信投資顧問部主管王源錦表示，「震」拔得頭籌，說明2020年金融市場仍將充滿不確定性，但並非看壞後市。就像2019年一樣，貿易戰越打越猛烈，但全球股市卻越走越高，尤其是戰火核心的中、美兩國股市，都跌破眾人眼鏡。

投資策略上，王源錦認為，全球已進入前所未有的超級景氣循環周期，整體經濟成長雖然放緩，衰退機率卻極低，因此對2020年保持樂觀看法。惟考量市場變數，投資人應該同時提高風險意識，以成長型資產搭配防禦型資產，穩健操作。

成長型資產看好「美國+AI」，防禦型資產看好「債券收益+高股息股票」。

(工商 )