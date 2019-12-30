為提供東部民眾一條安全回家的路，建立便利、快捷、永續的運輸要道，台9線蘇花公路山區路段改善計畫(簡稱蘇花改)預計於2020年1月6日全線通車，為誌此國家重大交通建設竣工通車，中華郵政公司特以白米高架橋及南澳北溪河川橋為題材，訂於2020年1月3日發行「蘇花改全線通車郵票」1套2枚，並於同日上午10時在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮。

「蘇花改全線通車郵票」1套2枚中的白米高架橋（面值28元）：位於宜蘭縣蘇澳鎮，其景觀橋為國內首座雙塔波型鋼腹板脊背橋，白色橋塔以「米粒」圓潤為型，塔頂綴以胚芽缺口設計，外觀優美流暢，為蘇花改工程中極具代表性的橋梁。

「蘇花改全線通車郵票」1套2枚中的南澳北溪河川橋（面值35元）：位於宜蘭縣南澳鄉，採雙塔單索面脊背橋設計，橋塔造型如雙手托天，喻意對上天的敬意及自然環境的尊重，其線條及顏色與自然環境相互融合，為南澳地區新地標。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於2019年12月31日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

為饗郵迷，郵政博物館亦配合於2020年1月3日上午9時至下午2時於該館1樓設置臨時郵局，銷售票品及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。

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