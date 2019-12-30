中華演藝總工會30日晚上席開120桌，舉行一年一度尾牙，包括常楓、文香、王道、吳敏、關聰、康龍、恬娃等資深藝人都出席尾牙餐會。由於選情緊繃的總統大選與立委選舉進入倒數計時，包括國民黨主席吳敦義、國民黨副總統候選人張善政等不少政治人物人都到場爭取演藝圈人士支持。演藝總工會理事長康凱也上台以「個人」身份抨擊蔡英文總統過去三年半執政成績，尤其痛罵蔡政府通過並執行同婚：「同性戀是愛滋病的源頭、造成愛滋病問題，台灣已經少子化了，這不是要毀滅台灣人嗎！？」

演藝總工會理事長康凱公開支持韓國瑜。（盧禕祺攝）

康凱表示：「韓國瑜再壞，也沒像蔡英文這麼壞！我實在看不下去，希望大家1月11日把票投給韓國瑜！」他說，演藝總工會是全台灣最大演藝團體，希望如果韓國瑜當選，能多照顧演藝圈朋友，「兩岸發生這麼多問題，希望多幫我們造就更多工作機會」。

張善政抵達會場時，獲得全場熱烈歡迎，中華演藝總工會理監事也在他致詞全都上台站著他身後象徵支持。張善政對著台下的常楓表示，小時候看電視劇常看他演出的電視劇，那是電視劇最風光的時候，像是《包青天》，那是台灣影視圈黃金時代，只是遺憾的是，現在影視圈跟當年比起來機會少了很多，「尤其這幾年，政府一點都不注重我們傳統中華文化中戲劇扮演的角色，我們這麼多歷史題材，是編劇、演戲題材，都沒有好好利用」。

張善政向常楓致意。（盧禕祺攝）

張善政表示，他希望演藝人員可以有非常大的發展空間，包括前往對岸，但現在的政府尤其是對對岸，不僅不交流還排斥，讓演藝人員去對岸發展機會愈來愈少。大家希望兩岸關係不要這麼緊張、要和緩、交流蓬勃，但在這個政府不可能實現，只有明年1月11日投下正確的一票、讓他們有機會進到總統府，讓過去幾年的低迷大翻轉，演藝人員發展空間才會海闊天空。

文香。（盧禕祺攝）

出席尾牙餐會的文香，被問到92歲「國寶歌王」文夏近況時表示，老公文夏恢復良好，體重也從先前住院時的25公斤胖到31公斤，但因文夏目前坐起來不方便，出入都要靠輪椅代步，所以不想出席公開場合，「他說坐輪椅不好看」，其他身體狀況都很好，精神也很OK。日前我還與紀寶如帶他一起去參加耶誕節活動」。

(中時 )