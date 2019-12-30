選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜將在1月4日大台南造勢、1月9日大台北造勢、1月10日大高雄造勢貫串全台，造勢催票。韓陣營指出，民進黨對於選情也沒有十足把握，否則蔡總統何必以挑戰者的姿態，攻擊韓國瑜？

韓國瑜祭出「民調蓋牌」奇招之後，讓選情撲朔迷離；韓國瑜日前喊出選戰差距在3至5%間，韓陣營人士表示，這個數字是有所本，也跟日本前駐台代表沼田幹夫預估的相近，此次選情膠著，輸贏就在30至50萬票之間。

根據中央社引述韓陣營消息說，民進黨對韓國瑜窮追猛打，蔡總統甚至在政見會場合以挑戰者的姿態在質疑、攻擊真正的挑戰者，可見民進黨對於選情也沒有十足把握，若真的像外界民調顯示差距如此大，何必要用這種打法。

報導指出韓國瑜在桃竹苗、花東、離島有優勢，中彰投則呈現穩定情勢，較為落後的仍是傳統綠營票倉嘉義縣市、台南、高雄、屏東。韓陣營接下來將努力拉開優勢選區的差距，並拉近弱勢選區與綠營的距離。

韓陣營人士認為，民調蓋牌之後，明年1月4日台南造勢、1月9日台北凱道造勢，一直到選前之夜的高雄、新北造勢，就是觀察選情的重要依據。

(中時電子報)