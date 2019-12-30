蔡依林（Jolin）出道20周年全新巡演「Ugly Beauty」，首場今晚在台北小巨蛋起跑，2個半小時演出，僅20多分鐘以抒情歌組曲呈現，其餘全是快歌舞蹈，Jolin非但舞步精準、專業動作毫不馬虎，音準唱功不減，體力耐力驚人；Jolin今化身「惡之女王」，身穿黑色低胸爆乳高衩馬甲裝，搭配金色斗篷、砌金女皇頭冠辣度破表，坐在高達7層樓的鞦韆、腳踩面目猙獰的巨型「頭顱」，一連獻唱〈惡之必要〉、〈騎士精神〉等歌揭幕，畫面壯觀、氣勢驚人！

配合演唱會主題，觀眾進場時就可以看見一席巨大白色布幕投影許多肢體詭異的人影高掛在上頭，不時吶喊增添毛骨悚然的氛圍，引領大家進入Jolin精心寫下的故事篇章中；隨後布幕瞬間拉下，隨之映入眼簾的是第一篇章VCR引言故事，只見螢幕上呈現巨大鑰匙孔去窺探化身為惡之女王的Jolin，同樣她也瞪大眼睛去窺探你，彷彿直視你內心最深恐懼，此外她還不時在坐在搖椅上鬼魅地笑及顫抖，亦或是攬鏡自照喃喃自語、頭綁塑膠袋吶喊，成功營造瘋狂恐怖氣氛！

蔡依林今在台北小巨蛋開唱。（凌時差提供）

這套新巡演，最「燒錢」的莫過於多達18種舞台巨型道具，包括「器官系」的Ugly Beauty頭顱威震四座、懸吊式巨型鼻子及手掌，到「動物園系」的巨型魔蠍、白馬、兔子，更別說搭配舞台設計的各種形形色的伸降台，甚至連霓紅氣球、金槍都做得如藝術品般精細，花費近9000萬，堪稱演唱會最大亮點之一，創近期演唱會之最！此外，製作團隊還耗費2000萬特別遠赴L.A拍攝六支VCR，除了串場更成為每個章節的導言，堪稱演唱會穿針引線大功臣！「Ugly Beauty」台北站六場共吸引6萬觀眾，總票房超過1億8000萬。

蔡依林今在台北小巨蛋開唱。（凌時差提供）

Jolin出道20年第一次於7天內連唱六場，是她演藝生涯第五套巡演、四度攻蛋；整套節目分成六個篇章，每段節目都由不同主題道具襯托，包括Ugly Beauty頭顱、白馬、兔子，甚至大蠍子全都搬上台，道具細膩程度如同藝術瑰寶般精美，踏入演唱會猶如進入藝術館參觀。她經紀人王永良表示，Jolin開唱前不緊張，因包下新莊體育館總彩，「對（表演）內容很確定，所以很有安全感」。首次挑戰唱六場小巨蛋的Jolin則說：「沒有嘗試過一次唱六場的經驗，很感謝我的團隊及幕後陪著我的經紀公司及所有工作人員，希望我20年後能繼續站在這邊！」

(中時 )