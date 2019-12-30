國民黨總統候選人韓國瑜29日在辯論會指「歐盟要把核能視為綠能」、「德國在思考放棄核能的決定？」德國在台協會昨發聲明指「德國在2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何改變」。對此，韓國瑜競選辦公室回應說，德國在台協會在此時間點特別發文聲明，是否受特殊壓力要求？值得玩味；該聲明內容跟韓說的完全一樣，只是選擇性陳述部分事實。

韓辦附上新聞連結「德國總理梅克爾所屬的基民黨國會黨團能源事務發言人菲佛說，德國『非核家園』的目標錯了，但重啟核能的機率渺茫。」並表示德國能源發言人雖公開坦承德國廢核的能源政策是錯誤的，但當初是執政黨及民眾的決定，若要改變須由在野黨提出，所以目前的確不會改變當初的決定，歐盟也的確把核能納入綠色轉型的一環。

韓辦說，韓強調的是日前德國執政黨能源事務發言人認為非核政策錯誤，就如同賴清德院長在立法院答詢時說「核電是最好的能源」，或有民進黨立委認為「非核家園應延後」一樣，顯示即使是德國執政黨，也有檢討廢核是否正確的聲音；何況德國廢不廢核是他們的決定，但德國的條件和台灣不同。

「台灣與德國狀況不同，德國再生能源占能源比46％，台灣則靠煤炭和油。」韓辦表示，況且德國位在歐洲中央，電網連接至少9個國家，四周至少有9座核電廠供電。台灣四周環海，沒人可供電給台灣，沒條件和德國一樣廢核，光是德國1度10元的電價是台灣的4倍，台灣能學德國嗎？台灣在風力發電昂貴又遙不可及時貿然廢核，只好加強更汙染的煤炭維持電力。

韓辦說，近來歐盟高峰會為使歐盟國家可達到2050年碳中和的目標，明確表示尊重目前仍使用核電的會員國能源政策，因核電也能減碳。事實上，核電更占目前歐盟無碳電力的五成，2050年達到碳中和及增溫小於1.5度的目標來減緩氣候變遷，才是最重要的目標，這也是歐盟將核能納入「綠色轉型」的明確宣示。

韓辦指出，德國執政黨能源發言人認為非核政策錯誤、澳洲能源委員會呼籲取消非核、韓國科學界元老敦促總統撤銷非核、菲律賓政府也考慮重啟核電。台灣2018年公投第，也以589萬人民意否決民進黨 2025非核家園政策。

韓辦呼籲蔡總統尊重2025續用核電的台灣民意，不要被反核利益團體綁架，更不該無視國際趨勢顯示的正確方向，否則2025年台灣全民將因電費高漲，每年多付2500億元，造成GDP衰退1％以上、8萬人失業的嚴重後果。

韓辦強調，德國在台協會的聲明與韓表達內容完全一樣，但是歐盟高峰會European Council的備忘錄，尊重各國的能源配比是事實。因為他們最重要的目標是2050的減碳目標，根本不會爭論核能是不是綠能。德國廢核，另外14國並沒廢核，仍有126座機組在運作，核電占了歐洲無碳電力的50％；沒有核電，歐洲根本無法達到2050減碳目標。

由於前天被韓國瑜批判的媒體，以德國在台協會的聲明指韓被「打臉」。韓辦強調，部分媒體不夠專業、不明究理解讀「打臉」實為嚴重誤解。

(中時 )