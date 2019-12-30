全台各地紛紛舉辦「迎接2020年第一道曙光」活動，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，則已連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，這次曙光即將於元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」等地的遊客服務區，更打造了一系列光環境外，更要推薦賞光秘境，強力行銷東北角沿線「光」學體驗，網友紛紛讚爆。

管理處指出，往南到蘇花公路108公里處的「南方澳觀景臺」，海拔140公尺高度俯瞰漁港景觀，迎曙光「親子版」來這裡一起看日出，絕對永生難忘，一定要看。

(中時 )