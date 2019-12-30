2020最強曙光哪裡看 網搶曝是「這邊」！ 22:502019/12/30 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 管理處指出，往南到蘇花公路108公里處的「南方澳觀景臺」，海拔140公尺高度俯瞰漁港景觀，迎曙光「親子版」來這裡一起看日出，絕對永生難忘，一定要看。 （翻攝照片／吳康瑋基隆傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全台各地紛紛舉辦「迎接2020年第一道曙光」活動，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，則已連續舉辦第13年的「福隆迎曙光」，這次曙光即將於元旦凌晨4：00登場，管理處除了裝置超過11萬顆燈泡，分別在「福隆」等地的遊客服務區，更打造了一系列光環境外，更要推薦賞光秘境，強力行銷東北角沿線「光」學體驗，網友紛紛讚爆。 管理處指出，往南到蘇花公路108公里處的「南方澳觀景臺」，海拔140公尺高度俯瞰漁港景觀，迎曙光「親子版」來這裡一起看日出，絕對永生難忘，一定要看。 (中時 ) #曙光 #管理處 #東北角 #福隆 #迎曙光 也許您會感興趣 推薦閱讀 倒數計時！2020來花蓮跨年迎曙光 17:522019/12/26 旅遊 戰鬥機迎曙光 墾丁福華陪遊客一起迎接2020 18:502019/12/26 生活 另一冷氣團周二南下 跨年迎曙光有難度 13:132019/12/28 生活 東北角風景管理處攜手福隆 推跨年系列活動 15:072019/12/28 旅遊 最後一道夕陽 後灣獨木舟上見 04:102019/12/30 地方新聞 【吸金靈堂1】龍巖人本10會館違法 無照大賺死人錢 06:412019/12/30 社會 迎曙光 小墾丁渡假村推戀愛巴士 13:342019/12/30 旅遊 台中跨年晚會在麗寶 無人機倒數＋搭摩天輪迎曙光 16:332019/12/30 生活 跨年到台灣頭「嗨」爆啦！浪漫台2線秘境等您來賞「光」 18:512019/12/30 生活 台灣之美》驚見巨大「拉布拉多」趴在這 守護貢寮桃源谷仙境 19:262019/12/30 生活 生活熱門新聞 高血壓患者別碰！吃一口就飆血壓 - 生活 好市多這款人氣甜點退燒 網失望曝原因 - 生活 好市多超夯購物袋搶翻！網驚：長這樣？ - 生活 早餐吃雞蛋地瓜最好？這種人不行 - 生活 8縣市大雨！吳德榮曝這時間 冷空氣達最強12度 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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