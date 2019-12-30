瑞典16歲環保少女桑伯格呼籲全球關注氣候變遷議題而爆紅，並榮登《時代》雜誌2019年年度風雲人物，但人紅是非多，不僅美國總統川普看她不順眼，連番發推文狂酸，建議她學習情緒管理，讓自己冷靜些。而她父親史萬提（ Svante Thunberg）則坦言，讓16歲女兒站在「前線」對抗氣候變遷「不是個好主意」，但是也透露，關注氣候變遷「拯救了女兒」，讓她走出長時間不吃東西、不說話的憂鬱症。

史萬提提到，陪同女兒乘船前往美國紐約和西班牙馬德里參加聯合國氣候峰會（COP25）。「我做了所有這些事情，我知道它們是正確的事情……但我這樣做不是為了拯救氣候，而是為了拯救我的孩子。我有兩個女兒，老實說，這對我來說很重要。我只希望她們幸福。」

他表示，女女兒在氣候變遷議題方面站上前線其實是個壞主意，他也不支持桑伯格因此翹課，雖然孩子成為環保尖兵後變得更快樂，他卻也擔心小孩面臨的「仇視」。事實上，自從女兒罷課的視頻在網上瘋傳以來，她就開始遭到「一些不想改變生活方式的人」的批評，但他補充稱自己的女兒很好地應對了這些批評。他還說，女兒現在「真心想回到學校」。

(中時 )