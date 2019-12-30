2020總統大選僅剩下最後12天，國政配、蔡賴配、瑜湘配努力衝票。YouTuber「桃園孫先生」今天晚上到高雄火車站前進行街頭民調，「國政配」竟以33票（49%）小勝「蔡賴配」的29票（44%）。韓國瑜的票數，網友認為，「高雄人其實沒有很討厭韓國瑜。」

「桃園孫先生」上傳198集的民調直播，他今天晚上6點來到高雄火車站前的計程車招呼站進行街頭民調，結果，國政配以33票（49%）小贏蔡賴配的29票（44%），以及瑜湘配的5票（7%）。

網友說：「高雄車站前都尚且如此了，2020市長補選同總統大選一樣不足憂慮了。」、「這一次，第198集的街頭民調票數的比例，很符合2020年1月11號的開票結果。」、

也有網友認為，「高雄人其實沒有很討厭韓國瑜。」底下紛紛回應說：「真的嗎？為甚麼我身邊投韓總的，這次都顧主權，看了好心酸，鋪新路還被嫌慢，實在火大！」、「身邊的高雄朋友和大學同學都是支持蔡⋯」、「去年投陳其邁的也74萬多，也不少，所以討厭韓的才看起來很多。」

(中時電子報)