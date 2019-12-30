雲林縣立法委員候選人張嘉郡今天率領百名蒜農到立法院抗議，痛批農委會背信農民，未將進口大蒜關稅調高，放任進口貨影響國產價格，農委會晚間發新聞稿回應，針對特定候選人在大選前炒作大蒜議題胡亂指控，深表遺憾。

農委會指出，自我國加入世界貿易組織後，從未調整蒜球進口管理機制，為協助國產大蒜，從去年開始規劃調整各項大蒜進口管理措施，今年特別防衛措施（SSG）分計蒜種、食用蒜及乾蒜球啟動基準數量，且明年大蒜進口配額僅釋出種植用蒜球，食用蒜須待次年9月重新分配。

農委會說，明年將針對大蒜等15項農產品增列進口時須檢附產地證明的規定，可望強化進口大蒜的產地管控、邊境查驗及走私查緝，確保國產蒜與進口的市場區隔。

農委會強調，自去年起就開始蒐集大蒜產業的相關意見，規劃調整大蒜及紅豆等農產貿易管理措施，期間更都邀請經濟部、財政部、產業機關與農民團體參與，以公開、嚴謹的方式廣納各界意見，未來也將適時依產業需求邀集各單位研商相關辦法。

(中時 )