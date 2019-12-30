女星蔣萍曾是前美魔女團「Age48」的成員，近來上節目分享失敗的前一段婚姻，誇張的是，老公外遇的小三竟然是自己的母親，讓她心死提離婚。

蔣萍先前上節目《新聞挖挖哇》，透露21歲時不顧家人反對，堅持嫁給大15歲的編劇前夫，雖然起初婚姻幸福，但到了第五年，她發現前夫態度變得冷淡，並開始不碰她，後來有位命理師鄰居告訴她，前夫已經外遇半年，且三個月後真相就會浮出水面。

蔣萍抓包前夫偷吃自己的媽媽。（圖／翻攝自YouTube）

蔣萍聽完後忍不住逼問前夫是否外遇，沒想到對方竟回嗆：「我一次就可以搞定妳們母女兩個」，讓蔣萍超傻眼，當下打電話向媽媽求證，未料卻被掛斷電話，接著直衝媽媽家，蔣萍又吃了閉門羹，她才知道前夫所言不假。

後來她回家和前夫當面對質，對方竟說是丈母娘勾引他，更稱「如果我不這樣做的話，妳媽她就會去找別的男人」，並坦言因為岳母當時手腳不舒服，他學過按摩技巧主動幫忙，沒想到就按出火花，事後，蔣萍回憶此狀況，認為可能兩人只相差7歲較談得來，才發展出不倫戀。

(中時電子報)