市區公車。（業者提供）

優惠方案。（業者提供）

配合蘇花改通車，由葛瑪蘭客運與國光客運聯營的「羅東轉運站至花蓮火車站」市區公車，也將於明年1月6日下午4時同步通車，羅東轉運站下午3時發車，花蓮火車站下午3時30分發車。日後兩地民眾往返有更多的選擇，且票價也有多項優惠。

「羅東轉運站至花蓮火車站」市區公車，途經蘇澳、東澳、南澳、和平、崇德、新城及北埔，單程行駛時間預估2個小時，考量部分仍為山區道路，全線並無提供立位。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，201路線前三個月提供多項票價優惠。

優惠說明：

第一項優惠：前三日免費搭乘體驗，先至葛瑪蘭汽車客運與國光客運的羅東轉運站服務櫃台及花蓮站服務櫃台，領取免費乘車體驗票劵，即可憑票面日期及班次搭乘。

領取時間為2019年12月31日起至2020年1月5日止，每日上午9時至18時領取，班次客滿停止領取。

第二項優惠：前三個月使用電子票證搭乘，票價當單程最高只要100元。

單程最高收費上限為100元，以最遠距離180元票價計算，現省80元。

第三項優惠：前三個月，宜花微旅行一日劵只要100元，當日同方向無限次搭乘。

使用一日劵搭乘，同方向無限次上下車搭乘。

第四項優惠：前三個月購買國道客運聯運套票享優惠，葛瑪蘭汽車客運最高可享75折優惠，國光客運最高可享77優惠。

葛瑪蘭汽車客運：「台北－羅東」轉乘「羅東－花蓮」只要243元。

國光客運的國道客運聯運套票「圓山－羅東」轉乘「羅東－花蓮」只要240元；「南港－羅東」轉乘「羅東－花蓮」只要210元。

第五項優惠：試營運期間，除前項優惠，亦提供核定票價約5折之優惠（最遠里程）。原核定票價為374元，優惠全票180元。

如想要由臺北市出發，可以購買聯運套票：

「臺北轉運站-羅東轉運站」＋「羅東轉運站-花蓮火車站」原價323元，優惠只要243元；

「圓山轉運站-羅東轉運站」＋「羅東轉運站-花蓮火車站」原價320元，優惠只要240元；

「南港轉運站-羅東轉運站」＋「羅東轉運站-花蓮火車站」原價290元，優惠只要210元。

(中時 )