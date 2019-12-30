郭書瑤（瑤瑤）近來正值新歌宣傳期，日前帶著新歌〈合拍〉特地造訪到《中國時報》報社與眾人熱情互動，自拍、合照來者不拒，更與旺旺公仔開心合影。她身穿甜美、休閒打歌服，秀出小蠻腰、姣好身材。

她自認老人家、擁老靈魂，對於養生頗有興趣，透露近來為了身體健康，正實施斷食7天課程，強調「這是一定要有醫生在，醫生會指導如何去做，中間有任何反應都要跟醫生說」，她形容這像是讓身體重組再開機，因她身體天生容易發炎、上下飛機會容易腫，「這方式不用靠藥物，狀況有改善滿多。」她自虧以前愛亂吃，現在會多注重飲食。

瑤瑤先前與SpeXial前成員以綸分手，態度保持低調，恢單後，被問及未來另一半合拍的條件，她坦言「沒有條件」，並表示因為開出的條件，跟遇到的人都不會一樣，因此不會特定侷限。她的好友鄭茵聲、詹子晴等人皆甜蜜戀愛中，會請好友幫忙介紹新對象？她笑說：「其實我才單身一段時間，先休息一下。」目前都以工作為重，盼2020年可以推出新歌。

(中時 )