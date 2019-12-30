台灣民眾黨不分區立委候選人蔡壁如等人30日上午到台中樂成宮、南天宮等知名廟宇參拜祈福，蔡壁如透露，黨員支持蔡英文者偏多，但不滿柯文哲被綠營打，轉而支持韓國瑜的黨員也大有人在。

根據中評網報導，蔡壁如與不分區立委選將邱臣遠、馮啟彥、黃瀞瑩、區域立委候選人張睿倉（台中第三選區）、張渝江（第四選區）等人一同到台中參香祈福，祈求樂成宮媽祖、南天宮關聖帝君保佑，民眾黨全體高票當選。

針對近期民眾黨主席、台北市長柯文哲傳出，其母親及妻子陳佩琪支持的總統人選分裂議題，民眾黨是否有屬意支持的大選候選人？蔡璧如笑說，這不好說，柯文哲也沒針對這件事特別定調，原則上是尊重黨員個自主選擇。

蔡壁如表示，若根據過去媒體調查以及近日接觸地方民眾，黨員約有6成是支持蔡英文，但因為民進黨近期攻擊柯文哲的力道不小，因為堵爛綠營轉而支持韓國瑜的黨員也大有人在！

(中時電子報)