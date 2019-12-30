18年前，一架美國海軍的EP-3E電偵機與解放軍殲8乙戰機在南海發生擦撞，殲8乙墜落飛行員喪生，而EP-3嚴重受損迫降海南島，美軍機組員等於是被大陸方面俘虜了頗長一段時間。美軍成員在飛機降落之前，曾試著銷毀飛機上的重要情報，他們沒有經驗，只用咖啡來銷毀，成效並不好，許多情報被大陸方面得知。

我們很強大(We are the mighty)報導，EP-3E是由海軍P-3獵戶座反潛巡邏機改造的電偵機，上頭的裝備的「白羊座」綜合電子收集系統(Airborne Reconnaissance Integrated Electronic System,簡稱ARIES)，屬於當時美軍高級電子裝備，因此飛行組員在出任務前，曾有訓令飛機與裝備不得落入潛在敵人的掌握，一但飛機可能被逮獲，必須把握時間破壞。但是機組員多數只有相關的常識，並沒有實際的演練。

2001年4月1日，EP-3E在南海收集電子訊號，任務大約6小時後，2架解放軍殲8乙戰機前來攔截，由於EP-3E的飛行速度慢，而殲8乙屬於高速攔截機，因此兩種飛機很難伴隨飛行，使得殲8乙採用的是多次逼近再遠離的攔截策略，就在殲8乙進行第3次迫近時，與EP-3E發生嚴重碰撞，殲8乙被撞成兩截，飛行員王偉不幸罹難，之後被解放軍名定為空軍烈士。

與EP-3碰撞的殲8乙戰機81192號。(圖/網路)

至於EP-3E，機翼與一側引擎嚴重受損，美軍機組員意識到飛機支持不久，他們很可能被俘，因此必須破壞毀機上所有的敏感設備。可悲的是，他們沒有接受過破壞裝備設如何做。有一種方法是砸壞飛機設備，然後機組員掉傘，飛機掉入海裡也能破壞設備。不過機組員沒有選擇跳傘，而是將咖啡倒入電子設備中，以及將其他敏感文件扔出飛行窗。

之後這架EP-3E在海南島的陵水機場緊急降落，當地的解放軍立即將組員拘留，他們受到審問，並且被關押了十天。這起事件稱為「南海撞機事件」、「中美撞機事件」，或是「81192撞機事件」(這是墜毀的殲8乙戰機編號)，此事引發美國與中國大陸的高層談判，最後以美國表示道歉(Very sorry,或是強烈遺憾)，雙方關係才有所緩和。不過飛機本身需要進行額外談判，因為大陸表示，不會讓美國派人來修復飛機，所所最終，美國海軍不得不僱用一家俄羅斯空運公司，派出巨大的An-124運輸機，將EP-3E整架運走。

當俄羅斯空運公司來載運EP-3E時，他們發現飛機已經被大陸方面拆解研究過，顯然他們大概了解了美國的信號情報設備，這對於大陸後來的軍事發展是否有所助益無人可知。不過史諾登（Edward Snowden）後來發布的文件顯示，確實有不少重要電子裝備落入大陸方面。

美國海軍倒是沒有懲處機組人員，首先他們沒有進行過破壞飛機敏感裝備的訓練，因此機組員對此事的準備不足。事實上，飛行員因成功降落飛機，之後獲得了傑出飛行十字勳章，畢竟對美軍而言，存活求生是第一優先。

(中時電子報)