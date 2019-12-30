近日南迴鐵路電氣化潮枋段通車，在地寄望觀光能藉此大躍進，未料，因枋寮鄉公所申請地方創生計畫尚未通過，如今深陷「來了普悠瑪但沒了藝術村」的窘境。（謝佳潾攝）

近日南迴鐵路電氣化潮枋段通車，在地寄望觀光能藉此大躍進，未料，因枋寮鄉公所申請地方創生計畫尚未通過，如今深陷「來了普悠瑪但沒了藝術村」的窘境。（謝佳潾攝）

駐村書法家李銘煌不捨春節將至卻人去樓空，打算「再燒錢過渡一下」，歡迎大家在藝術村「暫時結束」的這段期間來看春聯展。（謝佳潾攝）

近日南迴鐵路電氣化潮枋段通車，在地寄望觀光能藉此大躍進，未料，因枋寮鄉公所申請地方創生計畫尚未通過，如今深陷「來了普悠瑪但沒了藝術村」的窘境，面對著名地標消失，不少遊客感到錯愕，而駐村書法家李銘煌也不捨春節將至卻人去樓空，打算「再燒錢過渡一下」。

李銘煌指出，藝術家駐村多是在燒錢，他沒有營收，單純辦展免費供人參觀，一年花費至少10萬，撐得很苦但很開心，因為藝術村就是藝術家追夢的天堂，同時也是枋寮唯一的藝文發聲平台，如今面臨「撤村」心情複雜，總是希望還能有轉機。

他說，自從撤村訊息傳開後，他們的心情有如洗三溫暖，聽聞文化處不續租很錯愕，聽到公所有意承接很期待，但等到最後卻是「來不及」，眼見農曆過年將至，原本應該熱熱鬧鬧的地方可能成空城，他不願大家多年的努力就此烏有，計畫邊搬邊展等待時機。

他說，文化處與藝術家簽約到31日、與台鐵承租到明年6月，這段期間他會「慢慢搬」，而租金、水電他也會照付，他不怕繼續燒錢，只怕屆時公所申請到計畫後藝術村已無人煙，能無縫接軌是最好的結果，若途中不幸遭到檢舉也不怕，因他不為私利只為公益。

他強調，自己是扮演「過渡期的角色」，等待銜接任務達成，最近普悠瑪號開進枋寮後，確實多了許多遊客，且還有旅行業者、部落客來蒐集地方旅遊資料，大家對藝術村的消失都感到可惜，殷殷期盼出現轉機。

「歡迎來看展哦！」他充滿信心地說，每年春節前後他都會舉辦春聯展應景，而這次他策畫的主題是歷史上有名的春聯，如「年難過年難過年年難過年年過，事無成事無成事事無成事事成」等，這些都會藝術村「暫時結束」的這段期間展出，歡迎有興趣的遊客前來觀賞。

(中時 )