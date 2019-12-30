大陸內蒙古自治區日前發生公安大隊長槍殺副局長事件，另外還有3名警務人員分別受到輕重傷。據消息人士稱是因大隊長被檢察院約談，返回公安局後即持槍開火，警局內有5人中槍，遭槍殺者有2名副局長已死亡，另3人受傷，其中1人傷勢嚴重，公安局長則逃過一劫。

《新京報》引述權威消息人士稱，至少2個權威的消息來源處證實，12月25日內蒙古牙克石市伊圖裡河鎮森林公安局內發生一起槍擊案，持槍者為森林安保大隊的大隊長陳某某。槍擊案中有2名副局長身亡，3名警務人員受傷。

報導說，12月25日正值伊圖裡河鎮森林安保大隊隊長陳某某值班，所以能夠拿到槍。至於向單位同事開槍的原因，上述權威人士稱，或許因為其個人問題被檢察院談話，「談話結束後，就奔單位的兩個副局長去，兩個副局長都死了，還有一個重傷，局長沒事兒，逃過一劫。」

伊圖裡河鎮森林公安局一內部人士亦向《新京報》證實這一說法並補充稱，開槍地點位於伊圖日河森林公安局院子裡，事件中5人中槍，包括2名副局長和3名警員。「陳某某今年50多歲，是老員警了，都認識。」對於另外3名警員中槍後的狀況，上述內部人士稱不便透露。

網路傳出消息指出伊圖裡河鎮森林公安局在耶誕節當天發生槍擊案，該局森林安保大隊隊長陳立軍開槍打死兩位副局長宋輝和趙立，另擊傷員警尹傑、徐輝、劉佳璐，隨後陳立軍遭追捕，在親友勸說下放下武器投降。

內蒙古自治區呼倫貝爾市牙克石市伊圖裡河鎮面積有1137平方公里，人口僅1萬8千人。呼倫貝爾牙克石市是中國大陸最冷城市排名第二，有「冰雪之鄉」的稱號。它所屬位於最北的伊圖里河鎮在1月的平均氣溫是-31.3℃，早上的氣溫經常在-36℃以下，歷史紀錄到的最低溫為-52℃。

(中時電子報)