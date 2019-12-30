大陸威唐工業30日回復深交所問詢函時表示，全資子公司威唐衝壓9月獲得特斯拉部分零組件開發項目合約，將成為特斯拉一級供應商名錄，主要提供白車身結構件，不過，不涉及核心技術及其核心零組件生産。

威唐工業表示，在2017年、2018年、2019年前三季度期間，公司未有特斯拉業務的銷售收入，但未來將與特斯拉合作，主要通過威唐衝壓與特斯拉簽訂供貨合約與汽車衝壓零組件的開發項目。

威唐工業表示，一般來説，零組件開發項目分為項目定點、正式開發項目合約、模具開發設計制造、模具調試驗收、量産準備、零件提交保證書、量産等階段；目前，前面提到之9月收到的合同項目正處於量産準備階段，還需要特斯拉對零件進行審核認可，一般周期約為4至6周。

不過，威唐工業也表示，審核的結果和周期還存在不確定性，上述項目的具體實際供貨量將在量産階段確定，初步預計將在2020年實現量産。

威唐工業主營汽車衝壓模具的研發、設計、生産與銷售，威唐衝壓主營業務為汽車衝壓零部件的生産與銷售，該公司去年營業收入合計為5.09億元（人民幣，下同），其中，衝壓件業務收入為8759.17萬元，佔營業收入的17.21％。

(旺報 )