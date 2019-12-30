中信銀行30日指出，中信LINE Pay卡持續刷新發卡紀錄，發卡量突破300萬張，以臺灣20歲以上民眾約1,500萬人計算，相當於每5人就有1人為LINE Pay卡卡友。

中國信託銀行指出，為持續擴大LINE Pay卡點數生態系，明（2020）年再添平臺經濟、線上網購、跨境電商等三大類通路，除了全產業一般消費享LINE POINTS 1%點數回饋，及信用卡海外消費2.8%點數回饋，卡友於指定商店消費最高可享LINE POINTS 22%點數回饋。

中信銀表示，中信銀行內部資料分析，超過六成的LINE Pay卡卡友偏好旅遊、電影休閒、藥妝、精品及網購等消費通路，進而鎖定經營LINE POINTS點數生態系，提供多元回饋機制，2019年推出LINE Pay點數生態系，攜手上百家品牌提供2%至15%之點數回饋，範圍涵蓋食衣住行育樂，廣受卡友好評，今年於量販超市、旅遊、電影及娛樂項目之刷卡金額亦較去年成長1.5至2.5倍。

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