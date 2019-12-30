2020春節來得早，集結地方好物好牌的「好好集」平台，今年推出的春節禮盒客製包裝亦引人矚目，新光三越「好好集」指出，每年春節大檔平均都要力拚至少二成業績，以今年的品牌陣容，估將衝出15％年成長。

新光三越自創品牌「好好集」自2015年成立以來，嚴選台灣22個縣市的在地好物，從台灣本島到跨海離島，從地方小農到區域產業，從百年傳承到青年創意農民，打造一個集結台灣在地價值的共好平台，全台據點分布於北中南新光三越分店與草衙道等八門市。

今年以來受惠陸客與港客少來等衝擊，整體業績相對持平，每年春節是銷售大檔，像是好好迎春禮盒就匯集來自淡水的青創品牌「海邊走走」手工蛋捲，聯名推出的「超集海派盒」，紅遍港台的超人氣蛋捲口味一次囊括，搭配台東自然栽種的「立品茶園」蜜香紅茶、屏東老師傅烘烤的「好事來花生」香脆堅果，以及在地食材手工製作、歷經30天醃製發酵而成的「胭脂」薑味甜檸蜜，專家心血結晶與地方風土好物一次體驗最熱賣。

還有禮盒是精選台灣職人的特色手藝與風味，如結合在地果物揚名國際的「妮娜巧克力」乾果巧克力、真材實料無添加的「丰丹嚴選本舖」糕點；同時也看好現代養生風氣盛行，與在地農產的優良品質，包含以台灣水果低溫乾燥的陽光果果天然果乾、南投自耕精選「大目農田」100％純薑黃粉等都收入到春節各式系列禮盒中，多元價格帶自由選購，也成為公司企業大宗禮盒首選。

好好集除了春節系列禮盒外，全台專櫃門市還有超過百款的在地好物，依照顧客的預算與送禮對象不同，現場客製化專屬禮盒，即日起還有傳統春節應景商品新推出上市，包含春節必備的團圓零嘴、鹹香肉乾、糕餅茶食等，讓上班族顧客過年前辦年貨一站購足！

(工商 )