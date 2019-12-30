台中跨年晚會主場31日於麗寶樂園渡假區登場！麗寶集團表示，晚會不僅可欣賞吳宗憲、楊丞琳、徐佳瑩、周興哲等超強卡司輪番演出，還有無人機搭配全台最大摩天輪燈光秀倒數表演；當天參加活動的民眾不但有機會競標百萬名車，消費滿額更可抽日本來回機票與價值20萬元的渡假區享樂卡、福容大飯店住宿券等獎項；元旦清晨則將有搭摩天輪賞元旦曙光的活動，讓民眾熱血迎接新年！

在交通方面，周邊路段將從31日下午四點至隔日凌晨三點進行封街管制，市府規劃4條接駁專車路線，分別從后里國小、神岡停車場、豐原火車站、秋紅谷往返麗寶樂園，呼籲民眾多利用大眾運輸前往，避免塞車。

近期以義大利特色景緻和親子景點掀起熱議的麗寶Outlet二期，今年跨年備受矚目。麗寶集團表示，即日起至2020年1/5期間，凡於麗寶Outlet全館單筆消費滿2,020元，即可抽日本雙人來回機票；明年3/1前於全渡假區消費累積滿3,000元，即可抽價值二十萬元的麗寶無敵享樂卡，憑卡可暢遊雙樂園365天、住福容大飯店、秀泰電影免費看、開卡丁賽車等。

麗寶集團進一步表示，除了消費滿額抽好禮，還有全新娛樂式購物平台搶攻跨年商機，推出AudiQ2、Mini One、MAZDA MX-5三台百萬名車供消費者搶標，民眾只要下載殺價王App，並至麗寶參加跨年晚會就可以獲得免費殺價券，首部汽車將於元旦凌晨2:33結標，歡迎民眾揪團來麗寶跨年試手氣！

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