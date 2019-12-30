「雙面印刷」找嘸資料！蔡「狂翻稿」聲音全都錄。(影/中天新聞)

被鏡頭拍到蔡英文辯論時，把整疊資料都拿起來翻了，還是眼花撩亂找不到答案。(圖/摘自中天新聞)

昨日唯一一場辯論總統辯論會，三位候選人正面交鋒。不過，蔡英文許多時間都忙著低頭瞄手上資料照著唸，甚至還被鏡頭捕捉到，因為找找不到答案，乾脆把一整疊資料拿起來努力「翻翻翻」的模樣。這些畫面也逗樂網友，酸說辯論學員的第一課首先要學稿子不要印雙面，否則上台就像蔡英文一樣很忙「稿」不定。

中天新聞報導，「雙面印刷」紙本搞得小英辯論會時好忙，只見蔡英文「我翻～我翻～我翻翻翻」，因為一時之間在整疊紙本資料的正面、背面都找不到答案，她乾脆一股作氣把整疊資料都拿起來翻了，還是眼花撩亂找不到答案。

中華學思辨交流協會理事長張凱維表示，辯論時通常會把辯論論點寫成一張小卡放在手上，「當然是盡量不要讓觀眾看到辯論者一直在看東西辯論」，他開玩笑說，「除非她(蔡英文)是否要塑造出她很憨厚的形象」，還開酸說「資料印成兩面，可能是她幕僚覺得要節能減碳吧?」

蔡英文一邊辯論，一邊翻資料，翻頁的聲音還被清楚全都錄！就連被韓國瑜問說是否為無神論者，也要低頭看稿。對此，都讓韓國瑜看了忍不住說「你是讀稿機，是你的幕僚寫完你再照著唸就好」，工讀生來唸會更好，會更丹田有力、聲音清脆」。

有網友看了辯論後留言酸說，「電英趴稿不定」、「哈哈生氣了沒有讀稿機了直接用"大抄"」、「小編排拜托了以後印刷排版～一定要注明標示清楚第一頁第二...～以免蔡英文找不到文章內容～驚慌失措讓她不開心」、「這幕僚是不會在上面做重點標籤嗎...你這不是害蔡統漏底了嗎?」、也有人指出為何要雙面印刷的盲點，「單面印刷的話，就會變成很大一本 看起來更丟臉啊！」、「我有看到讀稿姬」。

還有網友截圖蔡英文拿起整本稿子狂翻的樣子狠吐槽，「辯論社新進學員第一課，1.稿子別印雙面，否則在台上翻來翻去很難看。2.稿子別用釘書機釘起來，最好用迴紋針夾，否則在台上翻來翻去很難看」。

(中時電子報)