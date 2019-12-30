日本職棒各球團談薪大致告一段落，只剩少數球員尚未確定。目前日籍本土「薪水一哥」仍由讀賣巨人隊投手菅野智之蟬聯，明年和今年一樣都是6億5000萬日圓（新台幣1億8109萬元），追平日職本土最高薪紀錄。

菅野是讀賣巨人隊監督原辰德的外甥，今年他因傷只繳出11勝6敗、自責分率3.89的成績單，去年、前年他都拿下「澤村賞」。雖然表現退步，球團仍讓他維持6.5億日圓年薪。

僅次於菅野智之的是軟銀鷹隊的柳田悠岐，他日前與球團簽下7年長約，明年起的前4年都是年薪5億7000萬日圓。今年他因左膝受傷出賽場數大減，成績並不好，球團仍願開出如此優厚的合約，確實讓他大為感動！

接下來是讀賣巨人隊的坂本勇人、樂天金鷲隊的淺村榮斗、養樂多燕子隊的山田哲人，都是5億日圓，並列第3位。

坂本勇人是今年中央聯盟的年度MVP，他在去年底和巨人隊續約3年，年薪是固定的5億日圓。淺村榮斗去年球季結束行使FA權利，從西武獅隊轉至樂天，合約是4年20億日圓，今年表現也相當不錯。山田哲人則獲得加薪7000萬日圓，以5億日圓成為隊史本土最高薪球員。

軟銀鷹隊與松田宣浩的新合約尚未敲定，明年薪資可能直逼5億日圓。（美聯社資料照）

值得注意的是軟銀鷹隊36歲老將「熱男」松田宣浩，他的4年16億日圓合約已經到期。而今年打擊率2成60、全壘打30支、打點76分，並已連續5年（2015-19年）出賽143場全勤，表現不俗。目前新合約雖未敲定，但明年薪資再往上調是必然的結果，就看能否突破5億大關了。

(中時 )