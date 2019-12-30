2020選戰倒數，民進黨新北市第9選區立委候選人蔡沐霖力拼勝選，今（30日）晚間，與民進黨副秘書長林飛帆於頂溪、永安市場捷運站站路口拜票。（蔡沐霖競選總部提供／葉書宏新北傳真）

2020選戰倒數，民進黨新北市第9選區立委候選人蔡沐霖力拼勝選，今（30日）晚間，與民進黨副秘書長林飛帆於頂溪、永安市場捷運站站路口拜票，許多民眾經過時紛紛向蔡沐霖比讚、比三號手勢大表支持，濕冷的下班夜因為兩位超人氣政治明星充滿暖暖的人氣。

蔡沐霖表示，相較於國民黨對手，這次民進黨推出的立委候選人名單中，有不少是40歲以下的青年；青年世代對於政治參與的熱情、堅持與新思維，希望能在明年大選時得到人民的肯定。也希望他的年輕、衝勁及改變永和的決心，能在選前二周最後全力衝刺、感動永和市民，實現永和元年、翻轉永和的目標。

林飛帆也向民眾喊話，台灣民主得來不易，希望大家珍惜手上的選票，明年1月11日記得回家投票；也希望大家能支持勇於挑戰艱困選區、專業兩岸幕僚出身的蔡沐霖進軍國會，讓新的民意進入國會，用年輕世代的創意思維，改變永和、也為國會多一席護國保台的力量。

(中時 )