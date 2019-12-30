大陸股市今年表現強勁，上證綜指較年初飆升近22%，深證成指飆升約43%，深證綜指也上漲約35%。根據Refinitiv的數據，大陸科技巨頭阿里巴巴是今年最受歡迎的亞洲股票，騰訊控股名列第二。

在追蹤阿里巴巴紐約上市股票的48位分析師中，47位給予該股「買入」或「強力買入」評級。在追蹤騰訊股票的45位分析師中，有41位給出了「買入」或「強力買入」評級。

貴州茅台名列第11位，追蹤該股的34位分析師中，33位給予其「買入」或「強力買入」評級。

排在第三至七位的是印度五家銀行，依次為：ICICI Bank、HDFC Bank、Indusind Bank、Axis Bank、State Bank of India。

韓國科技股也表現不俗，三星電子排名第8，追蹤該股的40位分析師中，有35位給予其「買入」或「強力買入」評級。LG化學、三星SDI、SK海力士分列第9、10和12位。

(中時電子報)