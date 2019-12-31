市場對中美貿易協議與全球經濟前景轉趨樂觀，使得美元避險需求降低，近日美元連連走疲，2019年美元升幅可能創下6年來最小紀錄。

追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數27日大跌0.6％，寫下6月以來單日最大跌幅。30日盤中美元指數跌破97，降至96.81。

美元繼27日大跌之後，讓2019年的升幅縮小至0.7％，正朝著6年來最小年漲幅的方向前進。

2019年美元指數最高曾在9月底勁升至99.5，寫下2017年5月以來最高紀錄。當時美國經濟數據報喜，帶動美元需求，推高美元指數。

美元兌日圓30日盤中下跌0.29％，報109.12美元。2019年美元兌日圓可能收黑。

歐元兌美元已連續6個交易日上漲，30日盤中升至1.1198美元。歐元在第四季揚升2.7％，不過仍不足以抵消全年跌幅。

此外，歐盟執委會新任主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透露，歐盟可能需延長與英國的貿易談判期限，帶動英鎊上漲。30日盤中英鎊兌美元升至1.311美元，已經連續5個交易日上漲。

近幾周漲勢強勁的外幣還有澳元與紐元。拜商品價格攀升，以及市場預期中美即將簽署貿易協議所賜，激勵澳元與紐元30日雙雙攀升至5個月高點，分別升至0.699美元與0.6719美元。

儘管澳元與紐元近期氣勢如虹，但全年表現仍相對平淡。2019年迄今澳元兌美元下跌1％。

ACLS Global首席策略師吉特勒（Marshall Gittler）表示，中美貿易緊張緩和，可望帶動全球經濟復甦。

(工商 )