泰國央行30公布，11月經常帳盈餘達33.8億美元，高於10月的29.1億美元。泰國出口繼10月年減5％後，11月再下滑7.7％。11月進口較2018年同期銳減13.9％，減幅大於10月的9.2％。央行預估第四季經濟成長率接近2.5％。

(工商 )