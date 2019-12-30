泰國11月經常帳盈餘增加 23:422019/12/30 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泰國央行30公布，11月經常帳盈餘達33.8億美元，高於10月的29.1億美元。泰國出口繼10月年減5％後，11月再下滑7.7％。11月進口較2018年同期銳減13.9％，減幅大於10月的9.2％。央行預估第四季經濟成長率接近2.5％。 (工商 ) #11 #10月 #泰國 #央行 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 永大機電前三季EPS回升至1.79元 今日法說會 10:132019/12/26 財經 伸興工業今日法說會 股價平盤開出 11:022019/12/26 財經 《半導體》家登現增價110元，股價170元高高在上 13:242019/12/26 財經 新加坡11月工業生產意外衰退 14:412019/12/26 財經 《電子零件》惠州廠火警，華通：財業務無大礙 17:052019/12/26 財經 肉包子打狗 壽險前11月花1,838億買匯率避險 20:292019/12/26 財經 陸11月工業企業利潤增速由負轉正 年增5.4％ 11:082019/12/27 財經 中國11月工業企業利潤升5.4％ 8個月新高 11:082019/12/27 財經 人民幣中間價貶78點 11:082019/12/27 財經 《汽車股》東陽AM動能續增、OEM谷底彈升，營運轉樂觀 11:082019/12/27 財經 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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