陳昇連續26年在跨年開唱，30日、31日一連在台北國際會議中心舉辦2場「逃跑的日子」演唱會，他開唱前受訪，神彩奕奕，談到要在台上演唱逾5小時，大方分享在後台提神妙招，打趣：「有電動按摩棒！」隨後澄清，「是長得像電鑽的電動按摩槍，這是筋骨痠痛的絕佳利器。」而他的老婆、兒子與女友到場力挺。

他提到一上台後，就開始熱引擎、暖嗓，形容人體跟車子一樣，自虧：「只是說這台車大叔的年紀。」他開唱前，也特地跟祖先、好兄弟請示過，保佑開唱一切順利。

陳昇一開場從2片巨型升降LED布景中率性走出，身穿長版牛仔大衣，熱唱〈我喜歡私奔和我自己〉揭開序幕，他今年開出50首歌單，讓粉絲聽好聽滿。他每次跨年演唱會都擔任音樂總監，在現場一口氣飆唱多首經典情歌〈把悲傷留給自己〉、〈風箏〉、〈然而〉等，引起掌聲。

他坦言從1993年開始唱到2020年，每次的跨年演唱會就像結一次婚，代表他就當了26次新郎，而演唱會就像是他美麗的新娘，雖然每年都有一個新的樣貌，但始終都是他的最愛。向來疼愛粉絲的陳昇，昨也與跟歌迷近距離同歡，跨年開唱，一定喝酒的他，和歌迷一起舉杯共飲，氣氛熱鬧。

而陳昇在31日凌晨過後，先在台上舉行跨年倒數，搶先迎接新年，熱唱〈歡聚歌〉讓粉絲一起站起手舞足蹈合唱，他最後在安可掌聲中，演唱30年前首張專輯主打歌〈擁擠的樂園〉以及〈路口〉，劃下完美句點。

(中時 )