後山戰情膠著！花蓮立委選舉封關民調出爐，根據《台灣指標民調中心》最新民調顯示，無黨籍候選人傅崐萁和民進黨立委蕭美琴支持度同為30.2％，打成平手，另一名國民黨候選人黃啟嘉則獲12.9％支持。花蓮原是藍大於綠的態勢，但泛藍支持者中，有52.9％支持傅，22.3％支持黃，是傅、蕭支持度打平的關鍵。

花蓮立委有6人角逐，傅、蕭、黃3人形成三角督，民調顯示，雖有47.1％選民認為傅崐萁會當選下屆花蓮立委，遠高於蕭美琴的23.5％和黃啟嘉的5.8％，且支持蕭美琴者也有26.5％看好傅；支持黃啟嘉者則僅有32.5％看好黃，有39.9％看好傅。

雖然傅看好度領先，但是傅和蕭的支持度剛好都是30.2％，平分秋色，也讓這次花蓮立委選情空前緊繃。原因就在，出身泛藍的傅崐萁，僅獲得52.9％泛藍民眾，以及61.3％總統選舉支持國民黨國政配民眾相挺，遠不及蕭美琴有79.5％泛綠民眾和76.2％英德配選民支持，造成傅崐萁陷入苦戰。而黃啟嘉的支持者中，泛藍占22.3％，「國政配」選民也有19.6％，顯示泛藍選民投票分裂，不如綠營團結。

另外，《台灣指標民調中心》上次於12月中旬做的調查顯示，傅崐萁的泛藍選民占46.3％、同時支持國政配者占51％，黃啟嘉的泛藍選民占23.7％、同時支持國政配占28％；但在國民黨副總統候選人張善政日前在造勢場合表態支持傅崐萁後，這次調查，支持傅的泛藍選民增加到52.9％、國政配也增至61.3％，支持黃的泛藍選民則為22.3％、同時支持國政配降至19.6％，對選情產生變化。

本次民調為國風傳媒委託《台灣指標民調》執行，於2019年12月26日至28日，調查年滿20歲、設籍於花蓮縣13個鄉鎮市的民眾，依成功完訪1072人，在信賴水準95％時抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。

(中時 )