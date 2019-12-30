一張老唱片、一部舊電視、一只阿嬤的「甲子袋」都能勾起許多人的美好回憶，有人則是在年終掃除時，從家裡倉庫底，挖出許多本昔日「女神」的寫真集，這些女星寬衣解帶終不悔，一張張全裸、半裸的唯美作品，被譽為「極品」。而保有這些「古董」的主人卻困惑，該丟資源回收？還是留做傳家寶？

臉書《爆料公社》公開版，今天有社員Silencest Huang分享了他今天大掃除的成果，挖出了好幾本「骨董」寫真集，包括有田麗、葉全真、郭靜純、林美貞、陳寶蓮等昔日「女神」的經典作品。

原PO說，「整理倉庫翻出這些古董，看過的應該都快四十了，該回收還是留著當傳家寶呢？」，PO文一出，馬上引起社員網友的熱烈反應，紛紛要求他留下來，日後可以賣得高價；有的甚至「跪求」要求高價轉讓。

昔女神寬衣解帶絕版寫真要扔掉嗎？（圖《爆料公社》公開版/Silencest Huang）

在這名網友翻出絕版寫真集的女神，經過時間殺手的折磨，有的已經息影、有的仍在娛樂界闖蕩、也有晚景淒涼已經不在人世。不過當時拍攝的寫真，絕美的曲線，仍教人心頭小鹿亂撞。就有網友留言「這幾本是75年次之前，怦然心動的佳作，多少青春少男的第一次在這邊………不能丟啊。」：甚至有人說「留著當傳家寶，告訴子子孫孫，當年的女神，有多優質，不像現在，『一堆』女神」。

網友的留言有初次翻「小本」的回憶，也有對這些女星的讚嘆，共通點都是要原PO絕對不能當資源回收扔掉：

「國中時代全班傳閱的經典之作。」

「這些在當時是很多人心中的...女神！」

「留下或大家一起來研究看看。」

「當古董收藏 以後能拍賣出高價。」

「都是年輕時xx的好素材。」

「這幾本是75年次之前，怦然心動的佳作，多少青春少男的第一次在這邊………不能丟啊。」

「專業！國中都和B段班偷借來看！」

「這些佔位子沒用處了，全部免費幫你處理掉！」。

「留著當傳家寶，告訴子子孫孫，當年的女神，有多優質，不像現在，「一堆」女神。」、

「哇~都是好貨色...留的傳家寶。」、

「每本都是經典....」。

(中時電子報)