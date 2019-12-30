北市萬華區艋舺公園今天晚間9點5分發生一起民眾互毆受傷，2名傷患分別受有大腿穿刺傷，警消獲報到場，將2名傷患送往醫院救治，均意識清楚，現正由警方釐清爭吵原因。

據了解，2人分別是艋舺公園的街友，疑似酒後口角，彼此互毆，其中1人拿出小剪刀攻擊對方，造成73歲男子左大腿、右膝穿刺傷，扭打過程中，50歲的男子也被剪刀刺傷左手、左大腿，旁邊民眾見狀立刻報警處理。

警方獲報後，也派人前往醫院了解情形，將釐清兩人身份以及口角原因。

(中時 )