艋舺公園街友口角刺傷彼此 警介入調查 22:252019/12/30 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 萬華區街友持小剪刀互相攻擊，2名傷者送醫救治並無生命危險，警方介入調查當中。（報系資料照／李文正台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬華區艋舺公園今天晚間9點5分發生一起民眾互毆受傷，2名傷患分別受有大腿穿刺傷，警消獲報到場，將2名傷患送往醫院救治，均意識清楚，現正由警方釐清爭吵原因。 據了解，2人分別是艋舺公園的街友，疑似酒後口角，彼此互毆，其中1人拿出小剪刀攻擊對方，造成73歲男子左大腿、右膝穿刺傷，扭打過程中，50歲的男子也被剪刀刺傷左手、左大腿，旁邊民眾見狀立刻報警處理。 警方獲報後，也派人前往醫院了解情形，將釐清兩人身份以及口角原因。 (中時 ) #公園 #艋舺 #艋舺公園 #口角 #左大腿 #艋舺公園 #街友 #傷害 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市凌晨槍響 ！酒店慶生起口角 1男送醫搶救 09:492019/12/26 社會 綠防中國新歌聲衝突 藍批硬拗 04:092019/12/27 焦點新聞 陽光、共融大翻身北北屯區14座老舊公園完工 17:472019/12/27 政治 台中翻新綠地 點亮14座老公園 04:102019/12/28 地方新聞 關稅未全撤 美中互相傷害未停 04:092019/12/29 焦點新聞 亞洲最大地鐵站 顏值羨煞朋友圈 04:092019/12/29 焦點新聞 街友窮到吃雜草過活 逆襲變億萬富翁 16:252019/12/29 日常 妻與老闆上摩鐵8小時 綠帽夫對面房等到心碎 10:382019/12/30 社會 尋回遺失手機 日女讚台中警效率高 17:212019/12/30 社會 合歡山國際暗空公園 最暗的地方成最大亮點 18:102019/12/30 旅遊 社會熱門新聞 情侶試婚紗！男怒拿出「神秘單子」 女羞愧下跪痛哭 - 社會 清倉翻出絕版寫真集 昔日女神寬衣解帶終不悔 - 社會 愈陷愈深 台女直播主拍A片 - 社會新聞 - 中國時報 人妻私審小三片流出 網見她容貌歪樓：尪欲罷不能 - 社會 對座熱褲妹伸美腿插入兩腿間 男羞紅臉求助 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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