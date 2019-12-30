澳洲野火肆虐 雪梨跨年煙火獲准照放 23:422019/12/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 儘管澳洲夏季酷熱、森林野火肆虐，許多城市相繼取消新年煙火慶祝，但雪梨市議會30日宣布，在新南威爾斯鄉村消防局（NSW RFS）評估核准後，跨年煙火將照常施放，雪梨煙火預計吸引一百萬名旅客前來，經濟效益高達1.3億澳元（9,100萬美元）。 (工商 ) #煙火 #跨年 #雪梨 #澳洲 #野火 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020跨年不累格 台灣大佈署700行動基站備戰 10:552019/12/27 科技 2020跨年 亞太電信啟用準5G技術祝你傳遞祝福 11:162019/12/27 科技 獨特「台南味」跨年 白天玩到黑夜 邀全民來府城搬戲 19:032019/12/27 生活 台中跨年雙現場大咖陪跨年 04:102019/12/29 《旺來報》 跨年派對亮點 北有五月天 南有蕭敬騰 04:102019/12/30 娛樂新聞 羅志祥孫燕姿登陸衛視迎新年 04:102019/12/30 娛樂新聞 跨年派對亮點 北有五月天、南有蕭敬騰 04:472019/12/30 娛樂 台中跨年晚會在麗寶 無人機倒數＋搭摩天輪迎曙光 16:332019/12/30 生活 蘇慧倫台北唱跨年自嘲唯一長輩 擔心大學生不認識自己 17:042019/12/30 娛樂 跨年天氣出爐！台北101煙火秀最佳視角站這裡 22:332019/12/30 生活 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 與陸競爭5G必輸無疑？ 專家曝老美致命傷 - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 被智慧手機打趴！數位相機出貨慘 恐創18年新低 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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