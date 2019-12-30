儘管澳洲夏季酷熱、森林野火肆虐，許多城市相繼取消新年煙火慶祝，但雪梨市議會30日宣布，在新南威爾斯鄉村消防局（NSW RFS）評估核准後，跨年煙火將照常施放，雪梨煙火預計吸引一百萬名旅客前來，經濟效益高達1.3億澳元（9,100萬美元）。

(工商 )

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