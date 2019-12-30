家家推出新專輯《我想要的I,Me, Mine》，金曲歌王方大同替她打造新歌〈在家裡〉，該MV邀來曾獲金馬、金鐘獎演員太保及林美秀演出，一起俏皮跳「家你舞」，互動逗趣，歌詞「在家裡等你呀，在家裡賴你呀，為你煮菜做飯，一半加一半」，讓結婚多年的太保心有戚戚焉。

他愛妻有道：「家裡的事都是我負責的，煮飯、掃地、洗衣服全部我一手包辦，我老婆『翹腳髯嘴鬚』，只要逛街血拼就好。」並表示他喜歡宅在家，都在打掃、整理東西，完全靜不下來。

林美秀提到〈在家裡〉很洗腦，每天洗澡時播放，自嘲樓下鄰居應該快被她吵死，「真的太可愛了，我和我先生還配合這首歌跳舞，好好笑」，太保讚林美秀舞跳得好，「美秀姐跳得那麼好，我再跳得好像樣嗎？當然要用表情取勝襯托她。」

家家很感謝他們助陣加持，家家在MV拍攝現場，一見到林美秀，獻上大擁抱：「很開心可以跟美秀姐合作，她給人的感覺非常親切，還有太保哥也有跳舞，好期待。」

家家推出新歌〈在家裡〉MV，打扮復古。（相信音樂提供）

(中時 )