日本執政的自民黨2019年11月公開的「政治資金收支報告」中記載，自民黨的19名幹部2018年用「政策活動費」的名義支出了12億1320萬日圓（約台幣3億3800萬元）

日媒報導，政策活動費支出最高額的是自民黨幹事長二階俊博，2018年共領了31次，總計支出8億3270萬日圓（約台幣2億3200萬元），1次的最高額為5760萬日圓（約台幣1605萬元）。

2017年眾議院解散、選舉時的政策活動費為19億1730萬日圓，二階支出了13億8290萬日圓，其中有超過5億日圓集中在日本首相安倍晉三宣布解散國會至投開票日為止的約4周內。

日本政黨的財政大部分仰仗來自國民稅金的政黨補助金，但由於政治資金收支報告無需記載用途，使政黨支出巨款，用途卻不透明。

有專家認為，政黨應該要求議員說明用途，或在議員的資金管理團體的收支報告中記載，若是不行的話，則應該考慮修法，要求明確記載政策活動費的用途。

收支報告書的支出項目細分為10項。自民黨將其中1項作為組織活動費的一部分，命名為政策活動費，據說是為了擴大黨的勢力、政策立案以及調查研究等目的時支付的。

(中時電子報)