福原愛30日出席小熊學校特展，將適逢新年到來，福原愛表示因跨年在日本有活動，無法跟老公江宏傑、兒女歡慶，但會用最短的時間結束趕緊回台灣，她笑說：「不過前幾天小傑有帶我們全家人一起去墾丁度過耶誕節，也算是先提前過新年了。」

福原愛甜蜜表示日本跟台灣的文化不同，耶誕節對日本人是很重要，「小傑也會特別安排讓我享受氛圍，他就是我的聖誕老人」，大方放閃，不過他們在耶誕節原本都是要吃火雞慶祝，但因在墾丁過節，沒有買到火雞，江宏傑就取而代之的去買了白斬雞。

而她談到過去就很喜歡《小熊學校》親子繪本，每天晚上唸故事給女兒聽，「是念日文版，每次女兒最後一頁都不讓我唸，因為她知道要準備睡覺，所以都會再去拿一本給我唸，我最少一晚上要跟她說二本，都聽得非常投入。」她還爆料江宏傑只會唸「龜兔賽跑」的故事，似乎有點老派，隨後也透露2歲多的女兒現在雙語都很厲害，可以中、日文轉換，「跟聽中文的人就會說中文，但跟我都會自動轉成日文，很強。」

(中時 )